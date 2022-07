Spalletti cambia modulo e ‘cambia’ il mercato. Deulofeu serve ancora? Incognita Fabian, ‘scoperta’ Demme (Di martedì 19 luglio 2022) Il Napoli sta per terminare il ritiro di Dimaro, con l’allenatore che non ha potuto ancora lavorare con la rosa al completo. Un problema non da poco per Luciano Spalletti che vuole cambiare il modulo del Napoli, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il tecnico toscano lo ha utilizzato in entrambe le uscite sul campo di Carciato. Un cambio di direzione dettato dall’esigenza, ma anche dalla necessità di ‘inventare’ qualcosa di nuovo. Non c’è più Mertens, lo stesso Spalletti gli ha detto ufficialmente addio. Inoltre c’è un Fabian Ruiz in uscita e la necessità di recuperare Zielinski che nel ruolo di interno si trova più a suo agio. Tutte idee che avallano la scelta di Spalletti che, come sottolinea Gazzetta ha pensa anche al 3-4-2-1. Napoli, nuovo modulo per ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 luglio 2022) Il Napoli sta per terminare il ritiro di Dimaro, con l’allenatore che non ha potutolavorare con la rosa al completo. Un problema non da poco per Lucianoche vuolere ildel Napoli, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il tecnico toscano lo ha utilizzato in entrambe le uscite sul campo di Carciato. Un cambio di direzione dettato dall’esigenza, ma anche dalla necessità di ‘inventare’ qualcosa di nuovo. Non c’è più Mertens, lo stessogli ha detto ufficialmente addio. Inoltre c’è unRuiz in uscita e la necessità di recuperare Zielinski che nel ruolo di interno si trova più a suo agio. Tutte idee che avallano la scelta diche, come sottolinea Gazzetta ha pensa anche al 3-4-2-1. Napoli, nuovoper ...

Pubblicità

napolipiucom : Spalletti cambia modulo e 'cambia' il mercato. Deulofeu serve ancora? Incognita Fabian, 'scoperta' Demme… - Antonio32042235 : @angianna78 Non importa dove giocava. Spalletti ama quel tipo di giocatore ma costano troppo, deulofeu è un dybala… - sscalcionapoli1 : Napoli-Perugia 2-0, inizia il secondo tempo: Spalletti ne cambia 8! - Franciwinwar : @Vikiren_kuroik @_softPizza_ Beh domande dei bambini o adulti cambia poco. Spalletti li rigira come vuole pure agli adulti - MonicaMoka79 : RT @lucacerasuolo: Per onor della cronaca, ieri Spalletti in conferenza - riferito a Dybala - ha detto “cercheremmo” non “cercheremo” di fa… -