SpaceX fa il terzo ' 13'

(Di martedì 19 luglio 2022) Con il lancio Starlink di domenica, laha portato a tre il numero dei suoi primi stadi che hanno eseguito con successo 13 missioni. E sono 31 voli di Falcon 9 per il 2022, lo stesso numero che avevano raggiunto in tutto il 2021.

Pubblicità

Astrospace.it

... la produzione dei motori del secondo estadio, l'integrazione del quarto stadio - quest'... un fattore importantissimo che deve fare i conti oggi con operatori commerciali come. Ecco i ...Intanto il fondatore di Tesla eironizza sull'attesa azione legale con un tweet: "Dicevano ... "Ora vogliono costringermi ad acquistare Twitter in tribunale" , recita nelmessaggio Musk. 31 lanci in sette mesi per SpaceX. Eguagliato il record del 2021 Mentre solo un giorno prima la missione CRS-25 ha portato con successo una navicella Cargo Dragon sulla Stazione Spaziale Internazionale, SpaceX ha concluso il fine settimana con l'ennesimo lancio Sta ...SpaceX ha lanciato uno dei suoi razzi Falcon 9 per la tredicesima volta domenica mattina (17 luglio) ed è riuscito ad atterrare anche lui.