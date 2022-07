Rosanna Carpentieri | “Occorre lavorare sul territorio per togliere i ragazzi dalla strada”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 19 luglio 2022) di Monica De Santis Il fenomeno della violenza gratuita, soprattutto fra i giovanissimi, è uno di quei fenomeni che sta dilagando maggiormente in tutto il?Paese ed anche nel salernitano.? Dopo le recenti aggressioni fatte da adolescenti ai danni di loro coetanee in provincia di Salerno, e dopo l’aggressione di un gruppo diai danni di due coetanei avvenuta circa una decina di giorni fa a Salerno, abbiamo chiesto all’avvocatospecializzata in diritto minorile, con studio a via Velia a Salerno se davvero la generazione Z sia in difficoltà di fronte a una realtà complessa, che a causa della pandemia ha tolto loro delle certezze, spazio di libertà e svago. Una realtà in cui i contenitori sociali che finora riuscivano a contrastare l’esplosione della violenza si sono depotenziati, come la scuola che a causa della ...