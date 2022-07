Pubblicità

Marcel_Bel89 : Operaio si accascia e muore in un cantiere alla Spezia -

Agenzia ANSA

Undi 54 anni è deceduto questa mattina all'interno del cantiere Ferretti della Spezia, probabilmente a causa di un malore. L'uomo era appena tornato dalla pausa caffè insieme ad alcuni colleghi, ...Antonio Gallo era undella BTicino di Torre del Greco, aveva 53 anni. È morto d'infarto la scorsa notte mentre era in servizio, davanti agli occhi dei colleghi. L'uomo aveva appena iniziato il proprio turno quando ... Operaio si accascia e muore in un cantiere alla Spezia Un operaio di 54 anni è deceduto questa mattina all'interno del cantiere Ferretti della Spezia, probabilmente a causa di un malore. L'uomo era appena tornato dalla pausa caffè insieme ad alcuni colleg ...Erano da poco rientrati da una pausa. Si sono messi a lavorare quando uno di loro, un elettricista esperto di cablaggio, si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Tragedia questa mattina alle 10 ...