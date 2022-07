Monza: in arrivo Caprari dall'Hellas Verona (Di martedì 19 luglio 2022) Gianluca Caprari presto potrebbe essere un nuovo calciatore del Monza di Berlusconi e Galliani. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spiegando come l'affare dell'attaccante gialloblu sia un affare in dirittura d'arrivo, in virtù del fatto che le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 19 luglio 2022) Gianlucapresto potrebbe essere un nuovo calciatore deldi Berlusconi e Galliani. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spiegando come l'affare dell'attaccante gialloblu sia un affare in dirittura d', in virtù del fatto che le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in ...

Pubblicità

romeoagresti : Capitolo #Ranocchia: il #Monza è in pressing totale e sta provando a chiudere nei prossimi giorni il suo arrivo dal… - STnews365 : Monza: in arrivo Caprari dall'Hellas Verona. Oggi l'incontro decisivo tra i due club. #Calcio #CalcioItaliano… - infoitsport : Calciomercato Monza, un altro colpo in arrivo: dal Napoli - ZonaBianconeri : RT @ProfidiAndrea: ?? #Monza, Gazzetta: '#Caprari è in arrivo e occhio al Ranocchia-bis' Si sta chiudendo col #Verona per Gianluca Caprari,… - ProfidiAndrea : ?? #Monza, Gazzetta: '#Caprari è in arrivo e occhio al Ranocchia-bis' Si sta chiudendo col #Verona per Gianluca Cap… -