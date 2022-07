Mondiali scherma 2022 | fioretto femminile | Errigo in semifinale e si assicura il podio

Pubblicità

Poche soddisfazioni e zero medaglie dalla spada maschile italiana aidiin corso di svolgimento a Il Cairo . I due che quest'oggi si sono spinti più in avanti sono stati Federico Vismara e Davide Di Veroli: entrambi sono stati eliminati negli ottavi di ...IL CAIRO (EGITTO) " Medaglia sicura per l'Italia nel fioretto femminile aidel Cairo. Arianna Errigo e Francesca Palumbo sono approdate ai quarti di finale e si troveranno avversarie, regalando così all'Italia la medaglia certa, prima ancora che si affrontino, visto ...Arianna Errigo batte Francesca Palumbo nei quarti e si qualifica per le semifinali del fioretto femminile ai Mondiali di scherma.Il Cairo, in Egitto, ospita oggi, martedì 19 luglio, la seconda giornata di finali dei Mondiali 2022 di scherma: nel tabellone principale del torneo di spada individuale maschile non ci sarà medaglia ...