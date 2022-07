Lucca in lutto per la morte di Giuliano Nieri - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

Giuliano Nieri La città diè in: se ne è andato Giuliano Nieri , all'età di 93 anni, già vicepresidente della Fondazione Banca del Monte e tra i fondatori di Forza Italia, per una vita impegnato in prima persona per ...per la scomparsa dell'imprenditore Giuliano Nieri, che è stato vicepresidente della Fondazione Banca del Monte. Nieri è stato anche uno dei fondatori di Forza Italia aed ... Lutto in città per la morte di Giuliano Nieri - Luccaindiretta Lucca, 19 luglio 2022 - La città di Lucca è in lutto: se ne è andato Giuliano Nieri, all'età di 93 anni, già vicepresidente della Fondazione Banca del Monte e tra i fondatori di Forza Italia, per una ...Lutto per la scomparsa, all'età di 93 anni, dell’ex presidente della Banca del Monte e 'padre' di Forza Italia a Lucca, Giuliano Nieri. “Oggi un amico, una guida, un amante della libertà e della vita ...