Lol – Chi ride è fuori, in arrivo lo speciale natalizio con alcuni ex concorrenti: ecco quali (Di martedì 19 luglio 2022) Lol – Chi ride è fuori raddoppia! La trasmissione di Prime Video, in virtù del successo ottenuto nelle prime due edizioni, dà ai suoi fedeli telespettatori un appuntamento speciale con Lol XMas, in onda nel periodo natalizio. L'annuncio è stato dato nel corso della presentazione del palinsesto ed è poi stata riportata dal blog di Davide Maggio: La novità è Lol XMas Special, in onda sotto Natale. La durata sarà come quella di un film e riunirà alcuni ex protagonisti delle prime due annate. Il pubblico ritroverà Mara Maionchi (che aveva co-condotto la prima edizione), Frank Matano, Lillo, Maria Di Biase, Pintus, Mago Forest. Alla conduzione confermato Fedez che non molla, malgrado il ritorno a X Factor, e che sarà altresì il padrone di casa della terza edizione disponibile nel 2023.

