LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Arianna Errigo affronta la statunitense Kiefer, in palio la finale del fioretto (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 17.19: Per il momento è tutto, tra qualche minuto sarà il momento delle semifinali del fioretto femminile con Arianna Errigo in pedana. A tra poco! 17.18: Sarà Minobe ad affrontare Reizlin nella seconda semifinale della spada 17.16: Nella parte alta del tabellone la semifinale sarà tra il belga Loyola e il francese Cannone, mentre nella parte bassa l’ucraino Reizlin attende il vincitore del tiratissimo derby giapponese 17.05: Cannone (Fra)-Kurbanov (Kaz) 6-7, Loyola (Bel)-Alymzanov (Kaz) 8-5, Fong (Hkg)-Keizlin (Ukr) 3-3, Kano (Jpn)-Minobe (Jpn) 1-3 16.50: Iniziati i quartti di finale della spada maschile. Cannone ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI17.19: Per il momento è tutto, tra qualche minuto sarà il momento delle semifinali delfemminile conin pedana. A tra poco! 17.18: Sarà Minobe adre Reizlin nella seconda semidella spada 17.16: Nella parte alta del tabellone la semisarà tra il belga Loyola e il francese Cannone, mentre nella parte bassa l’ucraino Reizlin attende il vincitore del tiratissimo derby giapponese 17.05: Cannone (Fra)-Kurbanov (Kaz) 6-7, Loyola (Bel)-Alymzanov (Kaz) 8-5, Fong (Hkg)-Keizlin (Ukr) 3-3, Kano (Jpn)-Minobe (Jpn) 1-3 16.50: Iniziati i quartti didella spada maschile. Cannone ...

