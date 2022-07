Lazio, l’ex allenatore di Maximiano: «Vi racconto chi è veramente» (Di martedì 19 luglio 2022) Thiago Fernandes, allenatore di Maximiano nelle giovanili dello Sporting, ha voluto raccontare aneddoti sul portiere della Lazio Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Thiago Fernandes, allenatore di Maximiano nelle giovanili dello Sporting, ha svelato alcuni aneddoti sul nuovo portiere della Lazio. RICORDI – «Luis arrivava al campo un’ora prima e se ne andava un’ora dopo. Spesso dovevamo chiamarlo a fare la doccia. Per lui lo svago, le uscite con gli amici e il divertimento venivano dopo, così lo invitai a cercarsi una ragazza». SFIDA CON RUI PATRICIO – «L’ho allenato quattro anni e ha sempre giocato, parliamo di un ragazzo con la testa sulle spalle che ha sempre sgomitato per emergere. Nessuno gli ha mai regalato nulla. Roma è la città giusta per lui, anche perché con i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Thiago Fernandes,dinelle giovanili dello Sporting, ha voluto raccontare aneddoti sul portiere dellaIntervistato da Cronache di Spogliatoio, Thiago Fernandes,dinelle giovanili dello Sporting, ha svelato alcuni aneddoti sul nuovo portiere della. RICORDI – «Luis arrivava al campo un’ora prima e se ne andava un’ora dopo. Spesso dovevamo chiamarlo a fare la doccia. Per lui lo svago, le uscite con gli amici e il divertimento venivano dopo, così lo invitai a cercarsi una ragazza». SFIDA CON RUI PATRICIO – «L’ho allenato quattro anni e ha sempre giocato, parliamo di un ragazzo con la testa sulle spalle che ha sempre sgomitato per emergere. Nessuno gli ha mai regalato nulla. Roma è la città giusta per lui, anche perché con i ...

