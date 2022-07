Incendi in Spagna, Sanchez attacca: “Colpa del cambiamento climatico che uccide. Sta distruggendo i nostri beni più preziosi” (Di martedì 19 luglio 2022) “Il cambiamento climatico uccide”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez, ha commentato gli Incendi e l’ondata di caldo che in questi giorni hanno travolto la Spagna. “uccide persone e anche i nostri ecosistemi, la biodiversità e i beni più preziosi”, ha affermato il primo ministro spagnolo durante una visita a una zona dell’Estremadura, regione colpita da grossi roghi nell’ultima settimana. “Dietro a queste ondate di Incendi ci sono le ondate di caldo provocate dal cambiamento climatico”, ha aggiunto Sanchez, sostenendo che la comunità internazionale deve “continuare nell’impegno per mitigare il cambiamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) “Il”. Così il premier spagnolo Pedro, ha commentato glie l’ondata di caldo che in questi giorni hanno travolto la. “persone e anche iecosistemi, la biodiversità e ipiù”, ha affermato il primo ministro spagnolo durante una visita a una zona dell’Estremadura, regione colpita da grossi roghi nell’ultima settimana. “Dietro a queste ondate dici sono le ondate di caldo provocate dal”, ha aggiunto, sostenendo che la comunità internazionale deve “continuare nell’impegno per mitigare il...

