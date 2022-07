Il Trittico del Gagini torna a Monreale (Di martedì 19 luglio 2022) Il Trittico in terracotta con la Sacra Famiglia e San Francesco di Paola, attribuito al Gagini, di proprietà del Comune di Monreale, è tornato in Sala Rossa all’interno del Palazzo Comunale, sede dell’amministrazione comunale inserito tra i principali beni culturali della città normanna. “Da oggi cittadini, visitatori e personalità, potranno ammirare questo splendido capolavoro artistico”. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 19 luglio 2022) Ilin terracotta con la Sacra Famiglia e San Francesco di Paola, attribuito al, di proprietà del Comune di, èto in Sala Rossa all’interno del Palazzo Comunale, sede dell’amministrazione comunale inserito tra i principali beni culturali della città normanna. “Da oggi cittadini, visitatori e personalità, potranno ammirare questo splendido capolavoro artistico”. L'articolo Filodiretto

