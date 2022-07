Il M5S traccia un limite netto (finalmente): credo che la via giusta per ritrovarsi sia l’opposizione (Di martedì 19 luglio 2022) di Daniele Giuseppe Cannata credo che, giunti in questa fase, quelli davvero irresponsabili siano coloro che stanno invece dichiarando tali i deputati e senatori del M5S. D’altro canto ora sì che il M5S ha davvero tracciato un limite chiaro e netto (a mio modo di vedere, finalmente!) e in discontinuità con gli ultimi mesi. Di contro la sfida, tutt’altro che banale, sarà quella di sopportare pressioni enormi nei prossimi giorni e mantenere la barra dritta. D’ora in avanti, fino alla fine della legislatura, l’opposizione è la giusta dimensione per un movimento che deve ritrovare la sua via maestra, rispolverare i vecchi valori e liberarsi delle ultime scorie radioattive al proprio interno (leggasi ministri che si opporranno strenuamente alle dimissioni o chi dovesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) di Daniele Giuseppe Cannatache, giunti in questa fase, quelli davvero irresponsabili siano coloro che stanno invece dichiarando tali i deputati e senatori del M5S. D’altro canto ora sì che il M5S ha davveroto unchiaro e(a mio modo di vedere,!) e in discontinuità con gli ultimi mesi. Di contro la sfida, tutt’altro che banale, sarà quella di sopportare pressioni enormi nei prossimi giorni e mantenere la barra dritta. D’ora in avanti, fino alla fine della legislatura,è ladimensione per un movimento che deve ritrovare la sua via maestra, rispolverare i vecchi valori e liberarsi delle ultime scorie radioattive al proprio interno (leggasi ministri che si opporranno strenuamente alle dimissioni o chi dovesse ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Credo che, giunti in questa fase, quelli davvero irresponsabili siano coloro che stanno invece dichiarando tali i deputat… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Credo che, giunti in questa fase, quelli davvero irresponsabili siano coloro che stanno invece dichiarando tali i deputat… - ilfattoblog : 'Credo che, giunti in questa fase, quelli davvero irresponsabili siano coloro che stanno invece dichiarando tali i… - LaLaura68 : RT @edorixi: Leggo tanti appelli per #draghivaiavanti. Viene il dubbio che in molti più che al #Paese stiano pensando allo stipendio ed all… - SoniaLaVera : RT @edorixi: Leggo tanti appelli per #draghivaiavanti. Viene il dubbio che in molti più che al #Paese stiano pensando allo stipendio ed all… -