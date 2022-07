(Di martedì 19 luglio 2022) Un agente della polizia Hanno rubato un'nel nord Italia e l'hanno usata per arrivare fino a. Non solo. Alla vista della polizia, impegnata in unllo del territorio, è sfrecciata a ...

LA NAZIONE

Appena una volante della Questura dilo ha rintracciato, gli agenti si sono subito resi conto che il ragazzo, un turista americano di 21 anni, era in evidente stato di ebbrezza alcolica, ...Nessuno di noi vuole negare che il centro disi stia sempre più mercificando al turismo, ma non siamo noi la causa. Per di più questa eccessiva turistificazione del centro storico non piace ... Firenze, scappano su auto rubata e finiscono contro un cantiere agli Uffizi Firenze, 19 luglio 2022 - Hanno rubato un'auto nel nord Italia e l'hanno usata per arrivare fino a Firenze. Non solo. Alla vista della polizia, impegnata in un controllo del territorio, è sfrecciata a ...Questa notte, intorno alle 2 in via di Mezzo, a Firenze, un’autovettura con alcune persone a bordo è sfrecciata accanto ad una volante della Polizia di Stato impegnata nel controllo del territorio. Gl ...