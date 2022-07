Draghi in Algeria accelera su gas, da Roma per ora nessuna novità rilevante (Di martedì 19 luglio 2022) Il premier Mario Draghi è arrivato al palazzo 'El Mourada' di Algeri in occasione del IV vertice intergovernativo italo-algerino. Entrato nel cortile del palazzo, serio in volto, ha passato in rassegna la guardia presidenziale in picchetto d'onore. Ad accoglierlo il presidente della Repubblica algerino Abdelmadjid Tebboune. Un sorriso tra i due e una stretta di mano prima di immergersi nei numerosi dossier che hanno portato alla firma di due accordi, dieci memorandum di intese, un protocollo di cooperazione e due dichiarazioni di intese. Tra questi, il memorandum sulla cooperazione energetica e le energie rinnovabili, la cooperazione in diversi ambiti, dalla giustizia alla promozione degli investimenti. L'azione dell'Italia per affrancarsi dalle forniture russe dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e per diversificare le fonti di approvvigionamento è sempre più ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) Il premier Marioè arrivato al palazzo 'El Mourada' di Algeri in occasione del IV vertice intergovernativo italo-algerino. Entrato nel cortile del palazzo, serio in volto, ha passato in rassegna la guardia presidenziale in picchetto d'onore. Ad accoglierlo il presidente della Repubblica algerino Abdelmadjid Tebboune. Un sorriso tra i due e una stretta di mano prima di immergersi nei numerosi dossier che hanno portato alla firma di due accordi, dieci memorandum di intese, un protocollo di cooperazione e due dichiarazioni di intese. Tra questi, il memorandum sulla cooperazione energetica e le energie rinnovabili, la cooperazione in diversi ambiti, dalla giustizia alla promozione degli investimenti. L'azione dell'Italia per affrancarsi dalle forniture russe dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e per diversificare le fonti di approvvigionamento è sempre più ...

Pubblicità

CottarelliCPI : L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia. Un altro successo del Governo Draghi che forse qualcuno do… - CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - Palazzo_Chigi : Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazio… - MGBasolu : RT @CottarelliCPI: L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia. Un altro successo del Governo Draghi che forse qualcuno dovrebb… - alvanofabio : RT @valy_s: Non dite a #Cottarelli che il grande sucCESSO di #Draghi è quello di aver rinunciato al GAS dalla #Russia, economico … per il G… -