Conte al Gemelli per intossicazione alimentare. “Ora sta bene”

(Adnkronos) – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha passato, domenica scorsa, una notte in osservazione al Policlinico Gemelli dopo una intossicazione alimentare. L'ex premier è stato dimesso il giorno successivo e ha seguito in videoconferenza l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. Al momento, secondo quanto si apprende, Conte sta bene.

