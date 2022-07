Caldo record, entro il weekend tutta l'Italia toccherà quota 40 gradi (Di martedì 19 luglio 2022) Il Caldo record dell'Anticiclone africano è confermato e sta aumentando in vista del weekend. Sul nostro Paese ci attendiamo picchi di 40/42°C al Nord e su parte del centro tirrenico . Il versante ... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022) Ildell'Anticiclone africano è confermato e sta aumentando in vista del. Sul nostro Paese ci attendiamo picchi di 40/42°C al Nord e su parte del ctirrenico . Il versante ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Diversi record storici di temperatura sono stati battuti oggi in Francia: da Brest a Biscarrosse, passando per Nant… - MediasetTgcom24 : Caldo record, settimana rovente: mercoledì in Italia 9 città da bollino rosso #caldo #italia - RaiNews : #Caldo record in #Francia. Il #MétéoFranceInstitute prevede che 'in alcune zone del sud-ovest si potrebbero raggiun… - ilgiornale : Il caldo, l'afa, i record di temperature. E poi la guerra, il #Covid, le restrizioni, le proteste in piazza, la… - amicaxamica : RT @fattoquotidiano: Caldo record, l’Europa continua a bruciare. L’Onu: “Mezzo mondo è in pericolo, rischi di suicidio collettivo”. E arriv… -