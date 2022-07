Calciomercato Juventus, Bremer ad un passo: la mossa come in un vecchio film (Di martedì 19 luglio 2022) La Juventus continua ad aver bisogno di un difensore e, nelle ultime ore, sembra tornare prepotentemente di moda il nome Bremer. La partenza di Chiellini e l’addio di de Ligt (imminente il suo passaggio al Bayern Monaco) apre un vuoto importante nella difensa bianconera considerando un Bonucci non più giovanissimo, un Gatti da valutare e il futuro, ancora incerto, di Rugani. Ecco, perché, la società sta cercando il profilo migliore per rinforzare la retroguardia di Allegri; il preferito era Koulibaly ma il centrale è volato al Chelsea e allora la Juventus sembra essere tornata prepotentemente su Bremer. LaPresseUn centrale di assoluto valore che possa aumentare la qualità della retroguardia bianconera in una stagione dove, tra campionato, coppe e sosta per il mondiale, si giocherà ogni tre giorni. Sono diversi i ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 luglio 2022) Lacontinua ad aver bisogno di un difensore e, nelle ultime ore, sembra tornare prepotentemente di moda il nome. La partenza di Chiellini e l’addio di de Ligt (imminente il suo passaggio al Bayern Monaco) apre un vuoto importante nella difensa bianconera considerando un Bonucci non più giovanissimo, un Gatti da valutare e il futuro, ancora incerto, di Rugani. Ecco, perché, la società sta cercando il profilo migliore per rinforzare la retroguardia di Allegri; il preferito era Koulibaly ma il centrale è volato al Chelsea e allora lasembra essere tornata prepotentemente su. LaPresseUn centrale di assoluto valore che possa aumentare la qualità della retroguardia bianconera in una stagione dove, tra campionato, coppe e sosta per il mondiale, si giocherà ogni tre giorni. Sono diversi i ...

