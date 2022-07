Argento Errigo nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma (Di martedì 19 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Arianna Errigo ha vinto l'Argento nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma del Cairo. La 34enne azzurra ha aggiunto così un'altra importante riga nel suo palmares, portando a quota 9 le medaglie individuali Mondiali. Una gioia particolare, seppur limitata da una finale con un sapore amaro e persa 15-10 con la francese Thibus, per l'atleta dei Carabinieri, numero 4 del ranking, che ha tessuto il suo percorso fin dalla mattina lasciando poco spazio alle avversarie. Errigo ha iniziato la sua gara superando la brasiliana Rafaella Gomes (10-8), poi ha dominato contro la spagnola Maria Marino (15-3) e si è assicurata un posto nella top 8 grazie alla vittoria contro la portacolori di Hong Kong Yue Shi col punteggio di 15-8. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Ariannaha vinto l'nelaididel Cairo. La 34enne azzurra ha aggiunto così un'altra importante riga nel suo palmares, portando a quota 9 le medaglie individuali. Una gioia particolare, seppur limitata da una finale con un sapore amaro e persa 15-10 con la francese Thibus, per l'atleta dei Carabinieri, numero 4 del ranking, che ha tessuto il suo percorso fin dalla mattina lasciando poco spazio alle avversarie.ha iniziato la sua gara superando la brasiliana Rafaella Gomes (10-8), poi ha dominato contro la spagnola Maria Marino (15-3) e si è assicurata un posto nella top 8 grazie alla vittoria contro la portacolori di Hong Kong Yue Shi col punteggio di 15-8. ...

