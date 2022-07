Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 18 LUGLIOORE 19.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGITA ESTERNA RALLENTAMENT TRA TRA VIA PONTINA E VIA ARDEATINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD SU VIA CRISTOFORO COLOMCO CI SONO CODE TRAMEZZOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO NEL FRUSINATE RICORDIAMO CHE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. PERCORRIBILE INVECE IL TRATTO TRA LA DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO DA QUESTA SERA RIPARTONO I LAVORI DI ...