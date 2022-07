Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 18 LUGLIOORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE. LA CAUSA, UN INCIDENE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA PONTINA. CODE A PARTIRE DALLAFIUMICINO, CON RIPERCUSSIONI PER CHI SI IMMETTE DALLA A91 SUL GRA SULL’A1FIRENZE TRA ORVIETO E FABRO CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE FIRENZE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO NEL FRUSINATE, DOVE SEGNALIAMO LUNGHE CODE PER LAVORI SU VIA DEI MONTI LEPINI TRA GIULIANO DIE VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA RESTIAMO IN PROVINCIA DI ...