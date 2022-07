Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 18 LUGLIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL KM 600 CIRCA, COINVOLTI UN VEICOLO ED UN MEZZO PESANTE CI SONO CODE PER 4 KM IN DIREZIONETRA FERENTINO E COLLEFERRO ANCORA UN INCIDENTE, IN QUESTO CASO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA . LE CODE VANNO DALLA VIA DEL MARE ALLA PONTINA DISAGI PER TRAFFICO NEL TRATTO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO, RALLENTAMENTI SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL ...