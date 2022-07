Pubblicità

OA_Sport : Tour de France 2022: si ritira Jakob #Fuglsang: “Sono deluso, ma non potevo correre con una costola fratturata”… - sportface2016 : #TourDeFrance, altri due corridori positivi al Covid: 'Non sono tra i primi 20' - lalegiardini : RT @Gazzetta_it: Tour, #Morkov va fuori tempo massimo: 'Ci ho creduto ma...' - maurizio30359 : RT @Eurosport_IT: Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni ?? Noi… - OA_Sport : Tour de France 2022, due corridori positivi al Covid-19, tutti negativi tra Intermarchè e QuickStep #TDF2022 #TDFF… -

Sarà qui che si deciderà il, con la tappa conclusiva che farà chiudere i battenti sugli Champs - Elysees.Vingegaard: "Ho qualche abrasione, per fortuna c'è la giornata di riposo" Carcassonne, 18 luglio 2022 - Riprende ilde2022 domani, martedì 19 luglio, per l'inizio dell'ultima settimana di corsa. Il trittico sui Pirenei la farà da padrone in attesa della cronometro fissata alla penultima tappa. La tappa ...I postumi della caduta di ieri costano a Jakob Fuglsang il ritiro dal Tour de France 2022. Il danese, infatti, finito violentemente sull'asfalto a circa 60 chilometri dal traguardo della tappa Rodez-C ...Tour de France 2022, altri due corridori positivi al Covid. Ecco il comunicato dell'UCI: "Non sono nei primi venti della classifica" ...