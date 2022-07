Stipendio luglio 2022. Cedolino visibile su NOIPA (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Cedolino di luglio 2022 è visibile sul portale di NOIPA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildisul portale di. L'articolo .

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - operationkam : Diocane ma si può siamo a metà luglio inoltrato e ancora stiamo aspettando lo stipendio da marzo fino a giugno ma d… - Vvelasciavivere : RT @whatsgoingahn: Siamo nel luglio 2024: con il tuo stipendio da 800 euro al mese devi pagarci affitto, spesa, bollette, assicurazione san… - Livia_DiGioia : RT @whatsgoingahn: Siamo nel luglio 2024: con il tuo stipendio da 800 euro al mese devi pagarci affitto, spesa, bollette, assicurazione san… - Ernesto29296958 : Non avete manco i soldi per pagare lo stipendio di LUGLIO e fino a ieri facevi lo SBORONE..!! #anala FALLITI -