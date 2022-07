Silvio Berlusconi, ecco chi è stato il suo primo amore: è famosissima | La ricordate? (Di lunedì 18 luglio 2022) Il primo amore non si dimentica mai, e questo vale anche per Silvio Berlusconi. La sua prima moglie è famosissima Il Cavaliere ha avuto una vita sentimentale alquanto movimentata. Tutti ricorderete che, prima di convolare a nozze con Veronica Lario, è stato sposato con un’altra donna. Si è trattato di una lunga storia d’amore, della durata di ben 20 anni. Ma sapete di chi stiamo parlando? Con lei Berlusconi ha messo al mondo due figli, Marina e PierSilvio. Si tratta di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Nata 82 anni fa, non essendo presente sui social difficilmente si riescono a reperire delle informazioni sul suo conto. Da sempre è stata una donna molto riservata, pertanto non si conoscono i dettagli sulla sua ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilnon si dimentica mai, e questo vale anche per. La sua prima moglie èIl Cavaliere ha avuto una vita sentimentale alquanto movimentata. Tutti ricorderete che, prima di convolare a nozze con Veronica Lario, èsposato con un’altra donna. Si è trattato di una lunga storia d’, della durata di ben 20 anni. Ma sapete di chi stiamo parlando? Con leiha messo al mondo due figli, Marina e Pier. Si tratta di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Nata 82 anni fa, non essendo presente sui social difficilmente si riescono a reperire delle informazioni sul suo conto. Da sempre è stata una donna molto riservata, pertanto non si conoscono i dettagli sulla sua ...

