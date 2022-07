Prende il via la collaborazione tra la Scuola Normale e il telescopio spaziale James Webb (Di lunedì 18 luglio 2022) I professori Andrea Ferrara, Simona Gallerani e Andrei Mesinger fanno parte del progetto di ricerca "PRIMER", che ha lo scopo di rilevare e caratterizzare le prime galassie che si sono formate dopo il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022) I professori Andrea Ferrara, Simona Gallerani e Andrei Mesinger fanno parte del progetto di ricerca "PRIMER", che ha lo scopo di rilevare e caratterizzare le prime galassie che si sono formate dopo il ...

Pubblicità

DavideRTramonta : RT @amicii_news: 1) la Pettinelli va via e lei prende il suo posto 2) commissione da 4 sia ballo che canto 3) entra arisa, Lorella va al ba… - MagazineQualita : Prende il via la certificazione accreditata per parità di genere. Accredia ha rilasciato i primi accreditamenti a O… - jhonny80schiano : @scottotweet @Chiariello_CS Prende Messi... Ma la volete finire e prendete la via per Bari anche voi? - Bidibibodibibou : La Pettinelli va via e Arisa prende il suo posto, basta film inutili #amici21 - Nazione_Pisa : Prende il via la collaborazione tra la Scuola Normale e il telescopio spaziale James Webb -