Pippo Baudo è sparito | problemi di salute per il conduttore? Il figlio Alessandro svela la verità

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 luglio 2022) È da diverso tempo chemanca dalle scene. Dopo la sua ospitata a Ballando con le Stelle non si è fatto più vedere e il rientro di suodall'Australia ha destato molta preoccupazione. Cerchiamo di capire come stanno le cose.è uno dei volti più celebri del panorama televisivo italiano. Con il suo vocione forte, e quel modo di fare professionale e rassicurante, è considerato un pezzo di storia del mondo dello spettacolo nostrano. Certo, ormainon è più un giovanotto, ed è normale che non sia più presente in scena come lo era una volta. Eppure sono in molti i fan che iniziano a preoccuparsi per le sue condizioni di. Ma procediamo con ordine. L'ultima volta che...