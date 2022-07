Pubblicità

AcchiappaMosche : @CarmeloCortese8 Alto Piemonte - Parco Nazionale del Gran Paradiso - LucaMercanti1 : Gran Paradiso: rubata la bandiera dei 100 anni del Parco - Ansa_Piemonte : Parco del Gran Paradiso, inaugurato Climapark alla diga Iren. Convenzione con il Comune e il Parco del Gran Paradis… - MatthewScafo93 : Dybala sarebbe stato ottimo soprattutto in ottica futura visto che sto gran parco attaccanti che ci ritroviamo l'an… - piemonte_italia : Lo sapete che il Parco del Gran Paradiso quest'anno compie cento anni?!! : -

Agenzia ANSA

E' stata 'rubata' la bandiera del centenario delnazionale delParadiso, posizionata sulla cima della montagna, a 4.061 metri di quota. Lo denuncia l'Entesul proprio profilo facebook. I fatti risalgono alla "scorsa settimana". "Il ...Tag: centenarionazionaleparadiso ,nazionaleparadiso Parco Gran Paradiso, rubata bandiera centenario a 4.000 metri Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Sullo Stelvio c’è un motivo in più per scegliere di rilassarsi all’hotel Bella Vista di Trafoi: la nuova piscina in stile infinity con vista panoramica ...