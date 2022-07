Mourinho tatua ciò che lo rende un allenatore unico (Di lunedì 18 luglio 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 17/07/2022 alle 21:43 est Il portoghese ha tatuato Champions League, Europa League e Conference Mourinho ha vinto il nuovo campionato con la Roma quest’estate La Roma è stata la prima storica campionessa della UEFA Conference League quest’estate, la nuova competizione creata dal massimo organismo europeo, in quella che sarebbe la ‘terza divisione’ in Europa. E la squadra romana è stata allenata da José Mourinho. Questo traguardo lo rende il primo (e per ora unico) allenatore della storia a vincere tutte e tre le competizioni. E “The Special One” (o “The Special Three”) è stato tatuato in modo che rimanga prospero. Sul braccio destro ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 17/07/2022 alle 21:43 est Il portoghese hato Champions League, Europa League e Conferenceha vinto il nuovo campionato con la Roma quest’estate La Roma è stata la prima storica campionessa della UEFA Conference League quest’estate, la nuova competizione creata dal massimo organismo europeo, in quella che sarebbe la ‘terza divisione’ in Europa. E la squadra romana è stata allenata da José. Questo traguardo loil primo (e per oradella storia a vincere tutte e tre le competizioni. E “The Special One” (o “The Special Three”) è statoto in modo che rimanga prospero. Sul braccio destro ...

