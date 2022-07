Mondiali Eugene 2022, maratona femminile: Gebreslase trionfa. Risultati e classifica (Di lunedì 18 luglio 2022) Gotytom Gebreslase ha ottenuto la medaglia d’oro nella circostanza della maratona femminile, valevole per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. La sensazionale atleta etiope ha conquistato un posto nel gradino più alto del podio nei 42 km della gara in Oregon, grazie a un crono corrispondente a 2h18’11”; il tutto precedendo la keniana Judith Korir, fermatasi a un tempo di 2h18’20”. Terza piazza a sorpresa per l’israeliana Lonah Salpeter, felicissima al termine della gara per aver raggiunto quantomeno il podio. Tra le padrone di casa, quinta la trentanovenne statunitense Hall, con un primato stagionale come ciliegina sulla torta; sesta invece, tra la delusione personale, la keniana Angela Tanui. Gara sin da subito avvincente, sebbene dall’andamento diametralmente opposto ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Gotytomha ottenuto la medaglia d’oro nella circostanza della, valevole per idi atleticain corso a. La sensazionale atleta etiope ha conquistato un posto nel gradino più alto del podio nei 42 km della gara in Oregon, grazie a un crono corrispondente a 2h18’11”; il tutto precedendo la keniana Judith Korir, fermatasi a un tempo di 2h18’20”. Terza piazza a sorpresa per l’israeliana Lonah Salpeter, felicissima al termine della gara per aver raggiunto quantomeno il podio. Tra le padrone di casa, quinta la trentanovenne statunitense Hall, con un primato stagionale come ciliegina sulla torta; sesta invece, tra la delusione personale, la keniana Angela Tanui. Gara sin da subito avvincente, sebbene dall’andamento diametralmente opposto ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Quarto posto per Sara Fantini ai Mondiali! ???? A Eugene grande prestazione della martellista #ItaliaTeam che chiude… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - infoitsport : Su Sky e in streaming su NOW, live i Mondiali di Atletica Leggera a Eugene - AngeloR54671811 : RT @ItaliaTeam_it: Quarto posto per Sara Fantini ai Mondiali! ???? A Eugene grande prestazione della martellista #ItaliaTeam che chiude ai p… -