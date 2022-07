Ma la bellezza della prima body-cam nel calcio? (Di lunedì 18 luglio 2022) Trovarsi a rincorrere un avversario ansimando per la fatica, scoprire che un giocatore dell'altra squadra è rimasto libero alle proprie spalle e vederlo segnare un gol da vicino, vivere la mischia di un calcio d'angolo e sentire il boato del pubblico dal campo. Sembra un videogioco, ma non lo è. È successo per davvero, in occasione dell'amichevole pre campionato tra Colonia e Milan, gara non a caso ribattezzata Innovation Game, vista l'assoluta novità che gli spettatori hanno potuto ammirare. Per la prima volta, infatti, due calciatori della squadra di casa hanno indossato una body-cam, ovvero una micro telecamera attaccata al top portato sotto la maglia da gioco che ha trasmesso le immagini esattamente dal loro punto di vista. Le uniche parti del corpo visibili erano le braccia e le mani, proprio come farebbe ognuno ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Trovarsi a rincorrere un avversario ansimando per la fatica, scoprire che un giocatore dell'altra squadra è rimasto libero alle proprie spalle e vederlo segnare un gol da vicino, vivere la mischia di und'angolo e sentire il boato del pubblico dal campo. Sembra un videogioco, ma non lo è. È successo per davvero, in occasione dell'amichevole pre campionato tra Colonia e Milan, gara non a caso ribattezzata Innovation Game, vista l'assoluta novità che gli spettatori hanno potuto ammirare. Per lavolta, infatti, due calciatorisquadra di casa hanno indossato una-cam, ovvero una micro telecamera attaccata al top portato sotto la maglia da gioco che ha trasmesso le immagini esattamente dal loro punto di vista. Le uniche parti del corpo visibili erano le braccia e le mani, proprio come farebbe ognuno ...

Pubblicità

teatrolafenice : ??? «La Bellezza è la moneta della Natura, non bisogna accumularla, ma farla circolare» (John Milton). Buongiorno,… - vaticannews_it : ??'Chi ama la montagna percepisce la bontà e la bellezza della vita, la cerca, anche se ciò comporta coraggio, capa… - albertoangela : Oggi a #PassaggioANordOvest, alle 15.00 su @RaiUno, scopriremo i segreti della bellissima Reggia di Versailles segu… - hvlmw : RT @flickersnjall: ma parliamo della bellezza del poster per il gp, gasa troppo - agospin4 : RT @GiuliaCatelli1: Le donne invece prediligono l’uso del gas, le overdosi e l’annegamento. Perché? Perché alle donne viene insegnato per t… -