L’intelligenza artificiale ci sta aiutando per un’impresa storica | Quello che rivelerà sarà eclatante

(Di lunedì 18 luglio 2022) Per la prima volta usato, con successo, un sistema di ‘deep learning’. E’ proprio il caso dire che la scienza oggi fa miracoli Utilizzareper aiutare a decifrare una lingua antica che ancora oggi resta sconosciuta. La scienza sta per riuscirci. E siamo certi che una scoperta del genere cambierà davvero molto nella storia. Intelligenza(fonte web)E’ la sfida intrapresa da un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna che per la prima volta ha usato, con successo, un sistema di ‘deep learning’ per gettare luce su un’antica scrittura, il cipro-minoico. I risultati dello studio, realizzato nell’ambito del progetto ‘Erc Inscribe’, si possono leggere sulla rivista Plos One. “Ad oggi non abbiamo certezze su quali segni siano veri e propri grafemi di questo sistema di scrittura e quali ...