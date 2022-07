Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, proteste e diffide da ambientalisti e operatori (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Jova Beach Party è sempre più al centro delle critiche: i timori degli ambientalisti, la protesta degli operatori del mercato e non solo. Il concertone di Jovanotti in spiaggia previsto a Campo di Mare in doppio appuntamento il prossimo weekend, non sembra essere stato accolto con unanime felicità ed entusiasmo. Timori e preoccupazioni per il Jova Beach Party Così, i timori hanno spitno il gruppo Volontari, cittadini e attivisti per l’ambiente, a depositare una diffida non solo al comune di Cerveteri e al sindaco Elena Gubetti, ma anche alla Procura di Civitavecchia, alla Capitaneria di porto, ai Carabinieri forestali e a vari Ministeri. La richiesta del gruppo volontari Il gruppo chiede di fatto l’annullamento o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilè sempre più al centro delle critiche: i timori degli, la protesta deglidel mercato e non solo. Il concertone dinotti in spiaggia previsto a Campo di Mare in doppio appuntamento il prossimo weekend, non sembra essere stato accolto con unanime felicità ed entusiasmo. Timori e preoccupazioni per ilCosì, i timori hanno spitno il gruppo Volontari, cittadini e attivisti per l’ambiente, a depositare una diffida non solo al comune die al sindaco Elena Gubetti, ma anche alla Procura di Civitavecchia, alla Capitaneria di porto, ai Carabinieri forestali e a vari Ministeri. La richiesta del gruppo volontari Il gruppo chiede di fatto l’annullamento o ...

