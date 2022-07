Gnm | ora la scuola diventa sostenibile - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il progetto Green Network Media ideato da Gamma Consulting e coordinato, in ambito scolastico, dalla professoressa Valentina Guarnieri punta a favorire l'interconnessione virtuosa tra il mondo della ...

Nel prossimo triennio il progetto tenterà di allargare i confini del progettoad altre province per tentare di raggiungere, a regime, almeno l'intera Toscana. Per il 2022 di assoluto rilievo ... Gnm, ora la scuola diventa sostenibile Il progetto Green Network Media ideato da Gamma Consulting e coordinato, in ambito scolastico, dalla professoressa Valentina Guarnieri punta a favorire l’interconnessione virtuosa tra il mondo della s ...