Firenze, ex rugbista trovato morto in albergo: si indaga anche per violenza sessuale nei confronti della compagna (Di lunedì 18 luglio 2022) Quella del gioco erotico finito male era stata una delle prime ipotesi avanzate dagli inquirenti. Ma a poche ora dal ritrovamento del corpo senza vita del quarantenne inglese, ex giocatore di rugby, in una camera di albergo in via vicolo dell’Oro, nel cuore di Firenze, si fa strada la pista della violenza sessuale dopo una lite. Dai lividi e dalle ferite sul corpo della compagna 45enne, ancora ricoverata in gravissime condizioni, c’è il sospetto che il rapporto sessuale possa non essere stato consensuale. La pm Ester Nocera, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, disponendo l’autopsia e gli esami tossicologici che saranno eseguiti martedì all’istituto di medicina legale di Firenze. Gli accertamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Quella del gioco erotico finito male era stata una delle prime ipotesi avanzate dagli inquirenti. Ma a poche ora dal ritrovamento del corpo senza vita del quarantenne inglese, ex giocatore di rugby, in una camera diin via vicolo dell’Oro, nel cuore di, si fa strada la pistadopo una lite. Dai lividi e dalle ferite sul corpo45enne, ancora ricoverata in gravissime condizioni, c’è il sospetto che il rapportopossa non essere stato consensuale. La pm Ester Nocera, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, disponendo l’autopsia e gli esami tossicologici che saranno eseguiti martedì all’istituto di medicina legale di. Gli accertamenti ...

lacittanews : Ha fatto il giro del mondo la notizia della morte del rugbista inglese Ricky Bibey, deceduto in circostanze misteri… - Maria20Angela : RT @fanpage: È ancora un giallo la morte dell’ex rugbista 40enne in un albergo a Firenze - fanpage : È ancora un giallo la morte dell’ex rugbista 40enne in un albergo a Firenze - venti4ore : Caso Ricky Bibey, rugbista morto a Firenze si indaga per violenza sessuale - infoitinterno : Caso Ricky Bibey, rugbista morto a Firenze: si indaga per violenza sessuale -