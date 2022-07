Esordio Usa per Chiellini, debutta pure Bale: il Los Angeles Fc vince e va in testa (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel giorno in cui Dybala sceglie la Roma, l'altro grande addio juventino fa il suo debutto negli Stati Uniti. Nella notte Giorgio Chiellini ha infatti esordito in Mls con la maglia del Los Angeles Fc. Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel giorno in cui Dybala sceglie la Roma, l'altro grande addio juventino fa il suo debutto negli Stati Uniti. Nella notte Giorgioha infatti esordito in Mls con la maglia del LosFc.

