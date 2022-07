Dopo un trattamento estetico non era più uscita di casa: ora la collaborazione con un brand di moda (Di lunedì 18 luglio 2022) Linda Evangelista sta ufficialmente rientrando nel mondo della moda Dopo aver denunciato i danni subìti dal “face freezing”. Lo scorso sabato ha pubblicato una fotografia che conferma la sua collaborazione con il marchio di moda Fendi. Un ritorno che è una rivincita per la super model anni 80 Dopo un brutto periodo. Lo stile di Linda Evangelista guarda le foto Leggi anche › Linda Evangelista mostra per la prima volta il corpo sfigurato: «Ho finito ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Linda Evangelista sta ufficialmente rientrando nel mondo dellaaver denunciato i danni subìti dal “face freezing”. Lo scorso sabato ha pubblicato una fotografia che conferma la suacon il marchio diFendi. Un ritorno che è una rivincita per la super model anni 80un brutto periodo. Lo stile di Linda Evangelista guarda le foto Leggi anche › Linda Evangelista mostra per la prima volta il corpo sfigurato: «Ho finito ...

