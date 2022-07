Covid: per i tecnici iniziata la discesa della curva dei contagi, ma il dato dei morti non va giù (Di lunedì 18 luglio 2022) - Sono 102 le vittime nelle ultime 24, che portano ad un bilancio complessivi di oltre 170mila dall'inizio della pandemia. Non decolla la campagna per il secondo booster Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) - Sono 102 le vittime nelle ultime 24, che portano ad un bilancio complessivi di oltre 170mila dall'iniziopandemia. Non decolla la campagna per il secondo booster

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? #NOOBBLIGOVACCINALE ?? (Adnkronos) Un ragazzo di 16 anni residente a Pisa riceverà un risarcimento per i danni da… - borghi_claudio : Per uno accertato chissà quanti finiscono nel limbo della 'nessuna correlazione'. Rischio di morire per covid di u… - Agenzia_Ansa : L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il… - RaffyB_68 : RT @byoblu: Un cittadino over 50 si reca all'hub vaccinale per adempiere all'obbligo, chiedendo espressamente il vaccino anti-SarsCov2. La… - itsbakubro : Mi annoio troppo cosa fate voi quando vi annoiate e per chi ha avuto il covid cosa facevate???? -