Calciomercato Juve, sorpassata l’Inter per Bremer: l’offerta (Di lunedì 18 luglio 2022) Lunedì nero per i tifosi dell’Inter. Se Dybala rappresentava un sogno, Bremer era invece una certezza. Tuttavia, quando la sicurezza vacilla, i peggiori dubbi vengono a galla. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, la Juventus ha pronta un’offerta per Bremer. Dopo l’ormai sicuro addio di de Ligt, la Juventus ha la necessità di riformare il proprio reparto difensivo. Vari rumors vedono Pau Torres come prescelto di Allegri. Tuttavia non è da escludere il doppio colpo. Lo spagnolo andrebbe a riempire lo slot di Giorgio Chiellini, mentre Bremer sostituirebbe de Ligt. FOTO: Getty – Bremer-Inter-Juventus Secondo Agresti, la Juventus sta aspettando di sapere l’esito dell’incontro tra l’Inter ed il Torino. Il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 luglio 2022) Lunedì nero per i tifosi del. Se Dybala rappresentava un sogno,era invece una certezza. Tuttavia, quando la sicurezza vacilla, i peggiori dubbi vengono a galla. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, lantus ha pronta un’offerta per. Dopo l’ormai sicuro addio di de Ligt, lantus ha la necessità di riformare il proprio reparto difensivo. Vari rumors vedono Pau Torres come prescelto di Allegri. Tuttavia non è da escludere il doppio colpo. Lo spagnolo andrebbe a riempire lo slot di Giorgio Chiellini, mentresostituirebbe de Ligt. FOTO: Getty –-Inter-ntus Secondo Agresti, lantus sta aspettando di sapere l’esito dell’incontro traed il Torino. Il ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - MarcoGuidi13 : Comunque vada a finire, #Inter o #Juve, qualcuno su #Bremer dovrà chiedere scusa... Prepariamoci a un lunedì di ord… - forumJuventus : ?? Ultime di Calciomercato da Sky Sport: ???? Pimenta a Torino, da sistemare solo gliultimi dettagli per il trasferi… - juve_grecchi : RT @NicoSchira: #Juventus offre quinquennale da €4M netti a stagione a #Bremer. Pronti €40M per il #Torino. #Inter aveva accordo col giocat… - juve_grecchi : RT @mattofra: Bremer ha scelto la juventus. L’Inter non ha potuto nulla quando i bianconeri hanno alzato l’offerta venerdì ???? ?? ???? #Breme… -