Barbara D' Urso vs Mediaset | colpo di scena sul contratto | sarà fatta fuori?

(Di lunedì 18 luglio 2022) I palinsestirivelano novità sul casod', che ha tenuto banco a lungo riempiendo le pagine dei rotocalchi. Secondo Dagospia, la conduttrice campana si trovava sino a poco tempo fa con un piede e mezzodae dal piccolo schermo. Ebbene, i fan della conduttrice possono stare tranquilli: ilin scadenza a dicembre 2022 è stato rinnovato per le "prossime stagioni". E' quindi ufficiale:d'rifarà Pomeriggio Cinque. A dirlo era stato Pier Silvio Berlusconi il 29 giugno scorso. Ci sono però delle novità fresche di giornata e retroche arricchiscono la vicenda. Casod': quale futuro si prospetta per la conduttrice campana Ombre sul ...

Pubblicità

Gugliel70543082 : @annaliagiuli Adesso dove li vedremo a Forum o da Barbara D'Urso? - asannais : RT @carmelita_ooc: Barbara d'urso che quando l'ignoranza urla, dice dice cose anche non vere, l'intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumo… - infoitcultura : Mediaset voleva cacciare Barbara D’Urso? Retroscena inedito sulla conduttrice - zazoomblog : Mediaset voleva cacciare Barbara D’Urso? Retroscena inedito sulla conduttrice - #Mediaset #voleva #cacciare… - tuttopuntotv : Mediaset voleva cacciare Barbara D’Urso? Retroscena inedito sulla conduttrice #barbaradurso @carmelitadurso… -

Fortementein.com

Emerge un'indiscrezione non indifferente sul futuro televisivo diD'a Mediaset . Il rinnovo del contratto con l'azienda è ormai cosa nota, ma non la modalità attraverso la quale la conduttrice si è garantita la permanenza in TV con una nuova stagione di ...A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset , si torna a parlare did'e del rinnovo del suo famoso contratto "per le prossime stagioni". A fare chiarezza in queste ore, spiazzando ancora una volta, è stato Giuseppe Candela , pella di Dagospia, che ha ... “Ennesima vittima”, ora è toccato a Barbara D’Urso, colpita violentemente Il retroscena sul futuro della carriera di Barbara D'Urso arriva direttamente dal noto portale di gossip, che pone in bilico la conduttrice ..."Barbara d'Urso era fuori da Mediaset": la verità sul contratto, cosa sarebbe successo secondo Dagospia. Tutti i retroscena.