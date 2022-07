Bagno notturno nella Fontana di Trevi | fermato I video

Pubblicità

iomartegani : @fratotolo2 un altro sintomo notturno è che sogni di essere in bagno e invece te la fai addosso - occhio_notizie : Ancora un bagno notturno nella fontana di Trevi: fermato dagli agenti | - hasellante : @Sabry09439578 Bagno notturno, Sabry? ???? - AvvLaTrina : RT @riconoscibile: Spuntino notturno. Tartine con burro, salmone, porro tagliato a velo, dadolata di pompelmo rosa e peperone giallo, un ni… - nowbacktome_ : bagno in piscina notturno in chill totale: fatto? -

Fanpage.it

...in maniera tragica ilin mare per cinque ventenni originari di Milano. Il primo a lanciarsi in acqua per salvarli è stato un 54enne di origine marocchina, Hamid Naouli, guardianodel ...Per quanto riguarda le asfaltature, il programma prevede i lavori in orariovia Lorenzo il ... Il sondaggio sulla tramvia versoa Ripoli ha dato gli stessi risultati del referendum che si ... Si tuffa in costume nella fontana di Trevi a Roma: fermato dagli agenti Nella tarda serata di ieri un uomo in costume si tuffa nella fontana di Trevi a Roma: è stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale ...Intorno alle 22 di ieri un uomo si è tuffato in acqua davanti a tantissimi turisti che passeggiavano per le vie del centro della Capitale ...