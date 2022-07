Attenti in mare, potreste incappare in un pesce predatore robot… (Di lunedì 18 luglio 2022) Un pesce predatore robot ha cominciato a colonizzare i nostri mari. Ma non è una creatura pericolosa… Al contrario: per aspetto e per funzione, è un dispositivo benefico. Appare come un pesciolino morbido, leggero e miniaturizzato. Ed è capace di ingerire e far sparire sostanze dannose. Il prototipo nasce dallo sforzo ingegneristico di alcuni ricercatori cinesi. E se tutto andrà bene, questo minuscolo pesciolino potrebbe essere impiegato anche fuori dal mare. Dove e come? Potrebbe agire in delicate operazioni biomediche. E già ce lo immaginiamo a nuotare nel nostro corpo con lo scopo di eliminare qualche malattia. Un nuovo ospite in mare progettato da ricercatori cinesi (Pixabay) – www.curiosauro.itLe funzione del pesce predatore robot L’obiettivo principale del pesce ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 18 luglio 2022) Unrobot ha cominciato a colonizzare i nostri mari. Ma non è una creatura pericolosa… Al contrario: per aspetto e per funzione, è un dispositivo benefico. Appare come un pesciolino morbido, leggero e miniaturizzato. Ed è capace di ingerire e far sparire sostanze dannose. Il prototipo nasce dallo sforzo ingegneristico di alcuni ricercatori cinesi. E se tutto andrà bene, questo minuscolo pesciolino potrebbe essere impiegato anche fuori dal. Dove e come? Potrebbe agire in delicate operazioni biomediche. E già ce lo immaginiamo a nuotare nel nostro corpo con lo scopo di eliminare qualche malattia. Un nuovo ospite inprogettato da ricercatori cinesi (Pixabay) – www.curiosauro.itLe funzione delrobot L’obiettivo principale del...

Pubblicità

sangiuliasbaby_ : piatti di mare che preferite attenti alla risposta anche se io li mangio tutti ma vabb - TommyBrain : RT @luomomascherato: @Gaetano_io «È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che… - IacobellisT : RT @luomomascherato: @Gaetano_io «È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che… - Trelkowsky2 : RT @luomomascherato: @Gaetano_io «È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che… - ilPermeista : RT @luomomascherato: @Gaetano_io «È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che… -