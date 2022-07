Anticipazioni Don Matteo 8, la puntata di oggi 18 Luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00. «L’ombra del sospetto» Viene ucciso un panettiere, noto a tutti per la sua generosità. Tra i sospettati, lacognata. Intanto in caserma ci si prepara all’addio al celibato del capitano Tommasi,«Indagine su una figlia» Una sedicenne sparisce nel nulla. Intanto Cecchini tenta dirimediare al litigio tra Patrizia e il capitano, combinando però solamente disastri. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00. «L’ombra del sospetto» Viene ucciso un panettiere, noto a tutti per la sua generosità. Tra i sospettati, lacognata. Intanto in caserma ci si prepara all’addio al celibato del capitano Tommasi,«Indagine su una figlia» Una sedicenne sparisce nel nulla. Intanto Cecchini tenta dirimediare al litigio tra Patrizia e il capitano, combinando però solamente disastri. Segui ZON.IT su Google News.

