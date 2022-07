Ultime Notizie – Governo, Follini: “Politica in stallo, sorti crisi in mano a Mattarella e Draghi’ (Di domenica 17 luglio 2022) “Mercoledì – il giorno in cui Draghi e la ‘sua’ maggioranza si confronteranno in Parlamento – appare come un giorno quasi lontano. Una manciata di ore per disputare quelli che i commentatori hanno classificato come i tempi supplementari, l’ultima occasione per capire se e come la maggioranza si potrà ricomporre, se e come il Governo potrà riprendere il suo faticoso cammino verso l’epilogo della legislatura. Per ora governa lo stallo, il vero signore e padrone di queste ore. C’è stallo tra i partiti, e dentro i partiti. Tra quelli che ancora sperano che le elezioni si possano tenere alla scadenza naturale della prossima primavera, e quelli che invece si dispongono ad una campagna anticipata. Tra quelli che fanno appello alla pazienza del premier e quanti danno ragione alla sua impazienza -e dunque all’irrevocabilità delle sue ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) “Mercoledì – il giorno in cui Draghi e la ‘sua’ maggioranza si confronteranno in Parlamento – appare come un giorno quasi lontano. Una manciata di ore per disputare quelli che i commentatori hanno classificato come i tempi supplementari, l’ultima occasione per capire se e come la maggioranza si potrà ricomporre, se e come ilpotrà riprendere il suo faticoso cammino verso l’epilogo della legislatura. Per ora governa lo, il vero signore e padrone di queste ore. C’ètra i partiti, e dentro i partiti. Tra quelli che ancora sperano che le elezioni si possano tenere alla scadenza naturale della prossima primavera, e quelli che invece si dispongono ad una campagna anticipata. Tra quelli che fanno appello alla pazienza del premier e quanti danno ragione alla sua impazienza -e dunque all’irrevocabilità delle sue ...

