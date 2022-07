“Tutta colpa delle bollicine”, alla scoperta del libro di Carmela Pappalardo (Di domenica 17 luglio 2022) “Tutta colpa delle bollicine” scritto da Carmela Pappalardo è un romanzo coinvolgente, ambientato in Sicilia, che narra la storia di un amore pieno di rimpianti, passioni, delusioni che in qualche modo ritorna a tormentare i protagonisti a distanza di sei lunghi anni. Eduardo Castelli è un ragazzo difficile; che non riesce a dimenticare Michela, la sua ispiratrice, motivo per il quale si è chiuso diventando un uomo tenebroso, freddo e disilluso. Michela, l’altra protagonista, non ha mai smesso di amarlo e non si è rassegnata alla fine della loro storia. Il loro legame però nonostante tutto sembra sopravvivere al tempo e alle sofferenze finché il fato non presenta loro una seconda opportunità. “Difficile prevedere ciò che il futuro riserva per ognuno di noi, ma a ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 luglio 2022) “” scritto daè un romanzo coinvolgente, ambientato in Sicilia, che narra la storia di un amore pieno di rimpianti, passioni, delusioni che in qualche modo ritorna a tormentare i protagonisti a distanza di sei lunghi anni. Eduardo Castelli è un ragazzo difficile; che non riesce a dimenticare Michela, la sua ispiratrice, motivo per il quale si è chiuso diventando un uomo tenebroso, freddo e disilluso. Michela, l’altra protagonista, non ha mai smesso di amarlo e non si è rassegnatafine della loro storia. Il loro legame però nonostante tutto sembra sopravvivere al tempo e alle sofferenze finché il fato non presenta loro una seconda opportunità. “Difficile prevedere ciò che il futuro riserva per ognuno di noi, ma a ...

