Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Fortunatamente non ho nulla di serio. I ritiri di Kruijswijk e Roglic fanno male” (Di domenica 17 luglio 2022) Giornata difficile per Jonas Vingegaard al Tour de France 2022. Dopo aver perso Primoz Roglic prima di partire (lo sloveno ha dovuto abbandonare la corsa per il troppo dolore causato dalla caduta della quinta frazione) e Steven Kruijswijk durante la tappa di oggi (l’olandese è stato portato via in ambulanza in seguito a una caduta a circa 70 km dal traguardo), la maglia gialla è finita a terra a 57 km dall’arrivo e ha preso un grande spavento. Superata la paura, il danese è riuscito a ripartire e a concludere poi la tappa con il gruppo. “Oggi sono caduto ma sto bene – ha affermato Vingegaard a a fine tappa – Spero che anche Tiejs Benoot (anche lui finito a terra insieme a Vingegaard, ndr) non abbia problemi visto che è caduto peggio di me. Io comunque ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Giornata difficile peralde. Dopo aver perso Primozprima di partire (lo sloveno ha dovuto abbandonare la corsa per il troppo dolore causato dalla caduta della quinta frazione) e Steven Kruijswijk durante la tappa di oggi (l’olandese è stato portato via in ambulanza in seguito a una caduta a circa 70 km dal traguardo), la maglia gialla è finita a terra a 57 km dall’arrivo e ha preso un grande spavento. Superata la paura, il danese è riuscito a ripartire e a concludere poi la tappa con il gruppo. “Oggi sono caduto ma sto bene – ha affermatoa a fine tappa – Spero che anche Tiejs Benoot (anche lui finito a terra insieme a, ndr) non abbia problemi visto che è caduto peggio di me. Io comunque ...

Pubblicità

ippoghigno : RT @Dischivolanti: Il calcio vero è ancora in vacanza. Sono in pieno svolgimento il Tour de France, I Mondiali di Atletica, la Nation Leagu… - ilcitwi2 : RT @dusterley: Victor Lafay, campione francese di ciclismo, si ritira dal Tour de France. Dice che in molti nel suo team hanno sintomi simi… - PaulaJM09704892 : RT @SpazioCiclismo: Giornata molto dura anche oggi al #TDF2022 per Dylan Groenewegen e gli altri velocisti: 'Qualcuno ha provato a staccarm… - SpazioCiclismo : Dopo tanti piazzamenti, Jasper Philipsen è finalmente riuscito ad alzare le braccia al cielo al Tour de France… - SpazioCiclismo : Giornata molto dura anche oggi al #TDF2022 per Dylan Groenewegen e gli altri velocisti: 'Qualcuno ha provato a stac… -