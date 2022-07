Siccità | il lago di Montespluga è senz’acqua | più prelievi dal bacino artificiale per produrre energia elettrica – Video

(Di domenica 17 luglio 2022) L’acqua deldi, in Valchiavenna, ha raggiunto un livello molto basso, lasciando emergere un’ampia porzione del fondo, normalmente coperta dal. Le scarse precipitazioni hanno infatti reso necessario prelevare più acqua del solito per, causando stupore e preoccupazione tra i molti escursionisti e appassionati di pesca che si recano al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

