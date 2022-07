Scherma Mondiali Il Cairo 2022 | Fiamingo | “Darò il 100% | assalti difficili già ai primi turni”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 luglio 2022) Rossellaha parlato alla vigilia della gara individuale di spada femminile aiAssolutidi, di scena al, in Egitto: “Dopo tre anni finalmente si torna in pedana a giocarsi il Mondiale. In quest’arco di tempo c’è stato un cambio generazionale e già aici sonopiuttosto. Sarà il mio ottavo mondiale e so come comportarmi, resta più che valida la regola ‘un passo alla volta’“.è consapevole che non sarà una passeggiata salire sul podio: “Dovrò battagliare per spingermi fino in fondo, ma sono pronta a dare il. Le strade in salita mi preoccupano ma allo stesso tempo mi gasano“. SportFace.