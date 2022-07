Pippo Baudo, come sta? La confessione del figlio Alessandro (Di domenica 17 luglio 2022) Da mesi non abbiamo notizie riguardo alle condizioni di salute di Pippo Baudo. Il popolare conduttore televisivo è da tempo lontano dal mondo dello spettacolo. Pippo ha declinato l’invito di Amadeus di partecipare come ospite al Festival di Sanremo: sembra che il motivo sia stato che il noto conduttore soffra di alcuni problemi al ginocchio. Ma come sta oggi Pippo Baudo? A parlare è suo figlio che per anni nessuno ha saputo che avesse, Alessandro. come sta Pippo Baudo? Le parole del figlio Alessandro Pippo Baudo ha un figlio, ufficialmente ... Leggi su tvzap (Di domenica 17 luglio 2022) Da mesi non abbiamo notizie riguardo alle condizioni di salute di. Il popolare conduttore televisivo è da tempo lontano dal mondo dello spettacolo.ha declinato l’invito di Amadeus di partecipareospite al Festival di Sanremo: sembra che il motivo siato che il noto conduttore soffra di alcuni problemi al ginocchio. Maoggi? A parlare è suoche per anni nessuno ha saputo che avesse,? Le parole delha un, ufficialmente ...

Pubblicità

cosedi_C : non ci sono più le fragole di una volta, prima qui era tutta campagna, Pippo Baudo re della televisione, addio mezz… - SalvatoreVite13 : Katia Ricciarelli non parla più con Pippo Baudo: 'Ho paura di chiamarlo' - infoitcultura : 'Pippo Baudo, brutte notizie': il figlio segreto corre dall'Australia per stargli vicino - AnnaPieroni1 : RT @HikariLuci: 25.03.21??- 'Tango Flamenco' di Armik?? Tommy si esibisce davanti a Pippo Baudo per il Premio TIM. Vi lascio anche la part… - home_marco : @ritafrediani Pippo Baudo -