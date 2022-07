L’Équipe titola | Trasferimenti | Oliver Zanden Elfsborg vicino a Tolosa

Pubblicità

Secondo quantostamane il quotidiano francese, "Il Psg vuole accelerare sul mercato" . Sabato i transalpini voleranno in Giappone per la tournée e vorrebbero fornire a Galtier, il ...Secondo "'Equipe" in settimana i parigini chiuderanno due, tre operazioni. PARIGI (FRANCIA) - "Il Psg vuole accelerare sul mercato".così "'Equipe". Secondo il quotidiano sportivo francese, "il Paris Saint Germain intende recarsi in Giappone da questo sabato con una rosa che assomigli il più possibile a quella che inizierà ...